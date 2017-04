Energie sparen ohne Verzicht

Energiesparen ist ein wichtiges Thema für den globalen Klimaschutz. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten, ohne auf Komfort zu verzichten – und dabei auch noch Geld sparen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen gibt praktische Tipps für die Senkung des Verbrauchs und der Energiekosten:Bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs in einem typischen Haushalt fallen durch Stand-by-Verluste an. Mit schaltbaren Steckerleisten lassen sich elektrische Geräte dagegen wirklich ausschalten.Sie ermöglichen die automatische Absenkung der Raumtemperatur, wenn niemand zu Hause ist oder alle Bewohner schlafen. Einmal installiert und programmiert, sparen die Thermostatventile ohne weiteres Zutun jeden Tag Heizenergie.LEDs kommen bekanntlich mit deutlich weniger elektrischer Energie aus als Glühbirnen oder Halogenlampen. Die neuen Modelle erzeugen darüber hinaus ein ebenso warmes und gemütliches Licht wie die herkömmlichen Leuchtmittel. Beim Kauf von LEDs sollte auf die Kelvin-Angabe (K) geachtet werden: 2.700 K versprechen ein warmes Licht. Wer Tageslichtweiß bevorzugt, wählt 5.000 K und mehr.Besonders bei alten Fenstern verlieren Haus oder Wohnung an kalten Tagen über die Glasflächen viel Energie. Zumindest nachts kann das durch heruntergelassene Rollläden leicht vermieden werden.Bei einer Sparbrause fließen nur noch etwa sechs Liter Wasser pro Minute durch den Duschkopf – statt zwölf oder mehr Litern bei Standardduschen. Der Warmwasserverbrauch halbiert sich also. Allerdings: Läuft zu wenig warmes Wasser, schaltet ein hydraulischer Elektro-Durchlauferhitzer komplett ab.Mehr Tipps zum einfachen Energiesparen gibt es bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale: mit einem persönlichen Beratungsgespräch, telefonisch oder online. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei).Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.