E-Mobile beim Entdeckertag

Vorfahrt für E-Autos! Foto: ufotopixl10 - Fotolia.com

Kompetente Ansprechpartner rund um die E-Mobilität

Noch ist die Anzahl an Elektroautos auf deutschen Straßen gering. Allerdings sind das Potenzial und das Interesse an Elektromobilität in Deutschland entgegen der weitläufigen Meinung groß. Immer mehr Autofahrer ziehen beim nächsten Autokauf ein Elektrofahrzeug in Betracht. Zumal es inzwischen auch attraktive staatliche Förderungen gibt.Bisher scheiterten allerdings viele an der riesigen Informationsflut, die dennoch nicht alle persönlichen Fragen beantworten kann. Beispielsweise nach Marken, Modellen, Reichweite, Ladestationen und -kapazitäten, Förderungen usw.Das ändert sich jetzt für alle Hannoverane­rinnen und Hannoveraner: Am Entdeckertag, den 10. September, präsentieren die Innungen des Kfz-Technikerhandwerks Niedersachsen-Mitte und Osnabrück (IDK) in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover und enercity die Sonderschau E-Mobilität. Im Herzen der Stadt, gegenüber der Oper in der Georgstraße, wird sich auf der E-Mobil-Meile alles um E-Fahrzeuge drehen: Elektroautos, E-Bikes, Ladesäulen, Pedelecs, Segways und vieles mehr können dort erkundet werden.Die hannoverschen Autohäuser Hasbi Automobile GmbH, Autohaus Ahrens GmbH, Gessner & Jacobi GmbH & Co. KG, Autohaus Kahle KG und CarUnion GmbH Hannover zeigen, was sie in Sachen Elektromobilität aufbieten können. Unverbindliche, kompetente Beratung natürlich inklusive!„Dieses Thema muss mehr in die Mitte der Gesellschaft getragen werden“, betont IDK-Geschäftsführer Gerhard Michalak und unterstreicht damit das Anliegen der Auto­häuser: dem Endverbraucher mehr Informationen rund um die Elektromobilität zu vermitteln, ihm die Technik näherzubringen, Vorurteile auszuräumen und damit mehr Nachhaltigkeit auf deutsche und insbesondere hannoversche Straßen zu bringen. Und den entsprechenden Fahrspaß dazu. (ju)