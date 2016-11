Betrügerische E-Mails

AKtuell in Hannover: Seit einigen Tagen melden aufmerksame enercity-Kunden verdächtige E-Mails, die angeblich von den örtlichen Stadtwerken versendet werden und mit Lockangeboten zur kostenlosen Heizungserneuerung zum Clicken eines Links verleiten wollen.

Mit dem Verweis auf „neueste energetische Verordungen“ (sic!) und eines angeblichen Anrufversuchs erzeugen die Absender den Eindruck der Dringlichkeit und bieten mit dem Link Terminvereinbarungen an. Als Absender sind eine Fantasie-„Stadtwerke Abt.III Versorgungstechnik“ und ein erfundener Ansprechpartner genannt.

Plumpe Betrugsversuche





„Wir warnen ausdrücklich vor derartigen Phishing-Mails, die offensichtlich in betrügerischer Absicht versendet werden. Wir empfehlen, auf derartige E-Mails nicht zu reagieren und keinesfalls Links darin zu betätigen“, so enercity-Pressesprecher Carlo Kallen. „enercity hat mit diesen plumpen Betrugsversuchen nichts zu tun. Damit wird nur das gewachsene Vertrauen in die örtlichen Stadtwerke missbraucht.“ Kunden können sich bei Bedarf beim KundenService-Telefon über die Richtigkeit von eingehenden E-Mails erkundigen.

Die absendende Domain „gratisgeld24.com“, wohin auch der Link in der Mail zeigt, nennt als Eigentümer die Firma „whoisprotect“ mit Sitz in Panama. Hinter solchen Firmen verstecken sich die eigentlichen Eigentümer, um ihre betrügerischen Absichten unerkannt zu verfolgen. Leider bestehen vor diesem Hintergrund kaum realistische Chancen, wirksam gegen diese E-Mails vorzugehen. „Wir setzen deshalb auf unsere aufmerksamen Kunden, die solche E-Mails sofort löschen“, so Kallen.

E-Mails inzwischen bundesweit aufgetaucht





E-Mails mit dieser Masche kursieren bundesweit. Weitere Stadtwerke meldeten Fälle aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen.