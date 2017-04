Telefonaktion: Kostenfreier Expertenrat

Rund ums Haus: Was ist jetzt zu tun? Experten beantworten Ihre Fragen bei unserer kostenfreien Telefonaktion am Mittwoch, 12. April, von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Jetzt ist viel rund ums Haus zu tun. Foto: Fotolia – Tomasz Zajda

Auf welche Schwachstellen ist im Frühjahr besonders zu achten?

Was kann oder was sollte man bei offensichtlich größeren Schäden – beispielsweise bei Rissen in der Fassade – unternehmen?

Und wie lassen sich anfallende Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen am besten finanzieren?





Galerie zu diesem Artikel Jörg Hense, Finanzierungsexperte, Tel. 0800-0000-988-1 Florian Lörincz, Bauexperte, Tel. 0800-0000-988-3 Klaus-G. Richert, Innungsobermeister, Tel. 0800-0000-988-2



Das Frühjahr ist ideal, um die Bausubstanz des Eigenheims zu überprüfen und sich für eine Renovierung zu entscheiden. Aus gutem Grund: Vernachlässigt der Hausherr kleinere Reparaturen, drohen spätestens in der nächsten Regen- und Schneesaison größere, kostenintensive Schäden. Es empfiehlt sich daher auch im Sinne der Instandhaltungspflicht, eine Rücklage für Reparaturen, z. B. in Form eines Bausparvertrags, zur Seite zu legen.Dach, Fassade, Eingangstüren und Balkon stehen hier besonders im Fokus.Auch der Heizung sollte man jetzt Aufmerksamkeit schenken: Wenn sie auf Sommerbetrieb umgestellt oder komplett abgeschaltet wird, sollte man sie überprüfen lassen. Dies ist der beste Zeitpunkt für Wartung und Reparaturen – das gilt grundsätzlich auch für alle Leitungen.Nicht nur direkt am Haus, sondern auch bei den Außenanlagen können im Winter Schäden entstehen. Deshalb sollten Terrasse, Zäune, Wege und Zufahrten jetzt einer Überprüfung unterzogen werden.Diese und andere Fragen beantworten unsere Experten am Mittwoch, 12. April, von 16.00 bis 18.00 Uhr: