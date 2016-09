Machen Sie Einbrechern das Leben schwer!

Sicher mit elektronischen Türschlössern. Foto: DJD/Burg-Wächter

Laut aktueller Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) gab es 2015 in Deutschland mehr Einbrüche als jemals zuvor. Dabei stehen nicht nur hochwertige Häuser im Fokus der Einbrecher, sondern jede Wohnimmobilie ist heute gefährdet. Um solchen Risiken vorzubeugen, sind angepasste Schutzmaßnahmen erforderlich, die nicht überzogen sind, aber effektiven Schutz vor Dieben bieten.





Wichtig ist, besonders gefährdete Bereiche zu identifizieren, etwa Balkone oder Kellertüren. Aber auch die Lage des Objekts ist ein Thema. Schließlich weisen manche Stadtteile besondere Risiken auf. Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit bietet die Polizei Vor-Ort-Checks in Altbauten an und überprüft das Objekt aus kriminalistischem Blickwinkel: Wie sind die Zugänge gestaltet? Bieten sichtbehindernde Pflanzen wie etwa Koniferen Einbrechern Schutz? Wie gut sind die Schlösser?





Die Kriminalisten analysieren täglich Tatvorgänge, daher können sie Schwachstellen unmittelbar erkennen und Empfehlungen aussprechen. Darüber hinaus geben sie konkrete Hinweise auf passende Produkte, etwa auf Systeme zur Verrieglung oder ausreichend sichere Rollläden.





Mechanische Sicherungen

Laut Kriminalpolizei erschwert eine gute mechanische Sicherung von Fenstern und Türen Einbrechern die Arbeit. Dabei sollten auch die Nebeneingänge nicht vergessen werden. Alarm- und Videoanlagen sowie Bewegungsmelder bieten zusätzliche Möglichkeiten der Überwachung. Doch nicht jede technische Lösung macht für jeden Mieter oder Eigentümer Sinn.





Alarm- und Videoanlagen

Fast die Hälfte aller Täter lässt sich durch eine Alarmanlage vom Einbruch abhalten, den anderen ist das egal, teilt die Kriminalpolizei mit. Denn sie wissen, dass sie in der Regel mit dem Einbruch fertig und wieder verschwunden sind, ehe jemand auf den Alarm reagiert. Videoanlagen können indes helfen, Besucher am Eingang klar zu identifizieren.





Bewegungsmelder

Sie machen laut Kriminalpolizei eher weniger Sinn, denn wir leben ja in der bewegten Natur. Oft reagieren Bewegungsmelder auf Katzen und andere Kleintiere. Springt dann ein 500-Watt-Strahler an, sitzen die Bewohner in den ersten 14 Tagen noch „senkrecht auf dem Sofa“ und schauen nach, ob draußen etwas passiert ist. Danach sagen sie sich: „Es ist sowieso nur eine Katze.“ Außerdem reagieren die meisten Bewegungsmelder nur auf sehr kurze Entfernungen, also erst, wenn der Einbrecher schon recht nah am Gebäude ist. Es sei sinnvoller, mit einer sanften Dauerbeleuchtung den rückwärtigen Bereich mit Energiesparlampen zu erhellen, rät die Polizei. Das kann eventuell mit einem eingebauten Dämmerungssensor geschehen, den man auch über eine Zeitschaltuhr schalten kann. Dadurch wird der schlecht einsehbare Bereich beleuchtet. Wenn sie erst durch einen Lichtkreis müssen, um an ein Haus zu gelangen, gehen viele Einbrecher lieber zum Nachbarhaus, dessen Hof oder Garten komplett dunkel sind.

Expertentipp: Die Kriminalpolizei rät

Schließen Sie Ihre Türen (Haustür, Balkon- oder Terrassen­türen) bei jedem Verlassen der Wohnung, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Dies gilt auch für die Fenster: Lassen Sie sie nicht gekippt!

Verstecken Sie niemals einen Zweitschlüssel unter der Fußmatte oder in einem Blumentopf! Haben Sie Ihre Schlüssel einmal verloren, sollten Sie die Schlösser umgehend auswechseln.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Briefkasten geleert und ggf. Rollläden regelmäßig herauf- und heruntergefahren werden, wenn Sie im Urlaub sind.

Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter keinen Hinweis auf Ihre Abwesenheit. Belassen Sie es lieber bei Ihrem üblichen Ansagetext.

Wenn jemand klingelt: Fragen Sie, wer der Besucher ist und zu welcher Hauspartei er will. Öffnen Sie nicht einfach über die Gegensprechanlage.

Öffnen Sie auch Ihre Wohnungstür nicht bedenkenlos. Vergewissern Sie sich durch den Türspion, wer eingelassen werden will. Lassen Sie sich von vermeintlichen GEZ-Mitarbeitern oder Handwerkern die Ausweise zeigen – aber nur durch die spaltbreit offene, durch ein Kastenschloss mit Türbügel gesicherte Tür.

Reagieren Sie, wenn es klingelt: Es könnte sich um eine Anwesenheitskontrolle durch Einbrecher handeln. Damit signalisieren Sie: Die Wohnung ist nicht leer!

Rufen Sie im Fall eines Einbruchs die Polizei über die Notrufnummer 110. Wenn Sie den Tätern direkt gegenüberstehen: Spielen Sie nicht den Helden. Einbrecher sind üblicherweise keine Gewalttäter. Trotzdem sollten Sie keinesfalls versuchen, sie festzuhalten. Prägen Sie sich lieber Gesichter und sonstige Merkmale der Täter und ggf. ihrer Fluchtfahrzeuge gut ein!

Soziale Netzwerke im Internet werden von Einbrechern als Recherchequelle genutzt. Stellen Sie deshalb keine Informationen in Ihr Profil, die nützliche Hinweise für Kriminelle sein können (z. B. Adresse oder Reiseabsichten). Seien Sie äußerst zurückhaltend, wenn Sie Anfragen zur Verlinkung und zum Einsehen persönlicher Daten aus Ihrem Profil erhalten.

Mehr Informationen: www.polizei-dein-partner.de