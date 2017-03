Steckbrief Himbeere

Mitmachen und gewinnen

Mit dem Trend zu kleineren Stadtgärten steigt der Wunsch nach schönen Gehölzen für Terrasse und Balkon. Wenn die zierenden Gehölze dann noch das Naschen von Früchten erlauben, ist die Freude doppelt groß. Im LANDGEFÜHL®-Sortiment gibt es ab diesem Jahr die kübelgeeignete Topfhimbeere Süßer Medikuss. Die kompakte, selbstfruchtende Himbeere erreicht maximal einen Meter Wuchshöhe. Damit eignet sich das Naschobst besonders für den Topfgarten auf dem städtischen Balkon. Doch auch in den Topf auf der Terrasse passt die winterharte Himbeere. Und natürlich ist die Pflanze ebenfalls geeignet für ein (Hoch-)Beet, für den Obstgarten oder eine andere schöne Stelle in der Garten­anlage.Das stachellose Obstgehölz erlaubt von Juni bis September das Ernten von aromatischen Himbeeren. Die großen, süßen Früchte eignen sich wie übliche Himbeeren als Naschobst in Müsli und Joghurt sowie zum Einkochen von Marmelade oder zum Einfrieren. Aus den getrockneten Blättern lässt sich zudem ein wohltuender Himbeerblättertee zubereiten.Süßer MedikussName: Topfhimbeere Süßer MedikussBotanischer Name: Rubus idaeusStandort: sonnig bis halbschattigWinterhärte: sehr gutBlätter: grün, kleinblättrigBlütenfarbe: weißBlütezeit: Mai bis AugustFrüchte: rot leuchtend, selbstfruchtendErntezeit: Juni bis SeptemberHöhe: ca. 100 cmNutzung: essbar, KübelpflanzePflege: gelegentlich düngen, Rückschnitt nach der ErnteIm Gartencenter: ab AprilMehr Informationen www.land-gefuehl.de



Topfhimbeeren Süßer Medikuss können demnächst auch auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon gedeihen. Haus & Markt und LANDGEFÜHL® verlosen 10 x 1 Topfhimbeere.Schicken Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@hausundmarkt.de oder eine Postkarte an die Verlagsgesellschaft Haus und Markt mbH, Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover.Das Stichwort lautet „Süßer Medikuss“. Bitte geben Sie Ihre Anschrift an. Einsendeschluss ist der 27. März 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.