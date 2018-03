Pflegeleichten Garten anlegen

Endlich Feierabend!





In voller Erwartung auf sonnige Tage plant man eine Neugestaltung des Gartens oder beschäftigt sich zumindest mit Teilen der Grünanlage, die vielleicht eine Umgestaltung vertragen könnten. Immer mehr Menschen setzen dabei auf einen pflegeleichten Garten, in den man wenig Zeit stecken muss.Ab nach Hause und mit der Familie oder Freunden entspannen. Ach, der Rasen muss noch gemäht werden, das Unkraut sprießt auch schon wieder und der Zaun hat sich schon wieder einen Neuanstrich verdient. Diese und ähnliche Gedanken kennt jeder. Um sich viel Gartenarbeit zu ersparen, macht es daher durchaus Sinn, sich um das Anlegen eines pflegeleichten Gartens Gedanken zu machen.Sicher sieht ein gut gepflegtes Beet mit Blumen und Gewächsen schön aus. Wenn jedoch die Erde das Unkraut nur so sprießen lässt, wird jedes noch so schöne Beet zum Albtraum. Und mal ganz ehrlich, wer pflückt schon gerne Unkraut?Kaum wird es warm und sonnig draußen, schon hört man die ersten Rasenmäher. Gerade große Rasenflächen sind zeitaufwändig. Dabei verbringt man im Durchschnitt 1-2 Stunden pro Woche damit, seine Grünfläche wieder in Form zu bringen.Abhilfe verschafft hier das Anlegen von Kies- und Steinbeeten. Dabei wird nicht einfach Kies oder Steine auf die Erde geschichtet. Der Clou ist die Verwendung von Unkrautvlies. Je dichter dieses ist, desto schwieriger ist es für das ungewünschte Grün zu wachsen und sich einen Weg ans Licht zu schaffen. Die Angabe dabei ist g/m². Daher sollte man ein Vlies mit einem möglichst hohen Wert kaufen. Dennoch ist es nicht immer zu 100% sicher, dass sich Unkraut nicht doch durch das Gewebe zwängt.Wer auf Nummer sicher gehen will, kann Gartenfolie oder auch Teichfolie verwenden, die aus Kunststoff besteht und komplett dicht ist. Es handelt sich dabei um eine Plane, die dem Unkraut das Wachsen gänzlich verwehrt. Wichtig hierbei ist, dass man beim Verteilen von Kies vorsichtig beim Harken ist. Schon kleinste Löcher in der Folie sorgen dafür, dass Unkraut ungehindert durchdringt. An Stellen, wo Pflanzen gesetzt werden sollen, wird die Folie einfach eingeschnitten. Auch hier hat das ungeliebte Grün natürlich die Möglichkeit, sich zu verbreiten. Dafür fällt die Arbeit der Unkrautpflückerei sehr gering aus. Wer einmal die Woche mit einem Eimer für 30 Minuten (je nach Gartengröße) durch den Garten läuft, hat Ruhe vor Unkraut. So wird eine schöne Ansicht des Gartens gewährleistet und die Arbeit schon einmal ordentlich minimiert.Mit Pflanzkübeln im Garten wird die Gartengestaltung erst so richtig interessant. Sie lockern das Gesamtbild eines Gartens auf und bringen Pflanzen wunderbar zur Geltung. Doch Pflanzkübel ist nicht gleich Pflanzkübel. Bei der Anschaffung von Kübeln sollte man unbedingt auf die Wetterfestigkeit achten, denn nur dann ist eine lange Haltbarkeit über mehrere Jahre gewährleistet. So erspart man sich lästiges Austauschen von durchrosteten oder mit Rissen durchlaufenen Blumenkübeln. Entscheidet man sich für wetterfeste Pflanzkübel , kann man diese auch im Winter getrost bei Frost draußen stehen lassen.Auch bei der Wahl des Materials für einen Gartenzaun sollte man sich über die witterungsbedingten Eigenschaften Gedanken machen. Holzzäune sehen zwar schön aus, wenn Sie aufgestellt werden und bei Bedarf mit einem schönen Anstrich versehen werden, die Folgearbeiten bedenkt man jedoch meist nicht. Für gewöhnlich muss ein Holzzaun einmal im Jahr neu angestrichen werden. Spätestens nach zwei Jahren verliert das Zaunelement an natürlichem Aussehen und wirkt meist schäbig. Spätestens, wenn man beim Gespräch mit dem Nachbarn direkt am Zaun steht, wird einem der Anblick bewusst und ein neuer Anstrich ist unumgänglich. Zäune aus Kunststoff oder pulverbeschichtetem Aluminium sind witterungsbeständig und sehr pflegeleicht.Bei Gartenmöbeln tut man sich auch keinen Gefallen Holzmöbel anzuschaffen. Diese verlangen nach einer gewissen Zeit genauso wie die Zaunelemente nach einem Neuanstrich. Wesentlich praktischer sind hier Polyrattan- oder Kunststoffmöbel. Diese werden in den Wintermonaten mit einer Plane abgedeckt und so geschützt. Im Frühjahr können Sie ganz einfach mit einem Gartenschlauch abgespritzt bzw. mit einem feuchten Lappen gesäubert werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.Auch bei der Wahl der Pflanzen, die im eigenen Garten gepflanzt werden sollen, ist es ratsam sich beraten zu lassen. So gibt es Sträucher und Pflanzen, die man nicht oder nur wenig zurückschneiden muss. Wo manche Büsche und Gewächse in gewissen Abständen nach einem Beschnitt verlangen, um kräftig zu wachsen, so gibt es anderes Grün, das sich als sehr genügsam im Pflegeaufwand erweist. Weiterhin spielt der Wasserbedarf eine große Rolle. Pflanzen gießen kann einiges an Zeit fressen, sofern diese viel Wasser benötigen. Ein Gärtner gibt hilfreiche Tipps und Tricks, welche Gewächse im Garten wenig Pflegebedarf aufweisen.