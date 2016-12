Winterschöne Gärten für graue Zeiten

Schnee wirkt wie ein Frostschutz für Pflanzen, da er isoliert und Sonnenstrahlen davon abhält, den Boden vorzeitig aufzuwärmen. Foto: BDB

Der Winter wird bei der Gartengestaltung weniger beachtet. Besonders an den grauen und tristen Tagen im Januar und Februar sind die Beete dann oft öde und leer und die Sehnsucht nach Frühling, Licht und Farben wird übergroß. Doch mit einer klugen Strauchauswahl lässt sich daran ganz viel ändern.





Zauberhafte Farbtupfer im winterlichen Garten

Ziersträucher wie Winterschneeball, Schneeforsythie, Winterjasmin und Zaubernuss trotzen der Kälte und bringen mit ihren Blüten wunderbare Farbtupfer in den wintergrauen Garten.

Der außergewöhnlich schöne Winterschneeball (Viburnum „Dawn“) treibt bereits im Dezember dunkelrosa Knospen und blüht bis April in herrlichem Zartrosa. Dazu duftet er fantastisch und taucht den Garten in einen wohligen Duft. Ebenso wie die rosa- bis weißfarbigen Blüten der Schneeforsythie (Abeliophyllum), die ab März einen angenehm süßlichen Mandelduft verströmen. Die leuchtend gelben Blüten des Winter­jasmins (Jasminum nudiflorum) erinnern ein wenig an Forsythien. Bei milder Witterung treiben sie sogar schon im Dezember. Werden die langen grünen Triebe des Winterjasmins an Rankgittern befestigt, können sie an Wänden und Mauern hochwachsen.





Eine besondere Augenweide sind die leuchtenden lilarosafarbenen Blüten des Vorfrühlings-Rhododendrons Praecox. Meist können sich Gartenbesitzer ab März an diesem außergewöhnlichen Strauch erfreuen – bei milder Witterung öffnen sich sogar schon Ende Fe­bruar die ersten Blüten. Diesen kleinen Prachtblüher setzt man am besten an eine geschützte, vom Haus gut einsehbare Stelle, sodass er jeden Tag bewundert werden kann. Auch diese Attraktion sollte einen Extraplatz bekommen: die Zaubernuss (Hamamelis). Der recht langsam wachsende Strauch blüht bei mildem Wetter bereits ab Anfang Januar und verzaubert den Betrachter mit seinen filigranen, leuchtend gelben bis roten Blütenblättern.





Der Garten als attraktiver Lebensraum

Frühblüher sind ein Magnet für die ersten Bienen und Hummeln. Hungrig fliegen sie durch den Wintergarten, auf der Suche nach stärkendem Nektar. Eichhörnchen sind eigentlich Selbstversorger. Im Herbst sammeln sie eifrig Nüsse, Samen und Bucheckern und vergraben sie als Wintervorrat im Garten. Doch auch die kleinen flinken Tiere vergessen mal etwas und finden ihre Verstecke nicht wieder. Daher ist es empfehlenswert, ihnen im Winter zusätzliche Nahrung anzubieten. Der Speiseplan sollte enthalten: Sonnenblumenkerne, Nüsse, Maiskörner, Rosinen sowie heimisches Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten und Gurken. Auch spezielle Futterstationen, die im Tierfachhandel erhältlich sind, werden von den Nagern gerne angenommen. Mit etwas Glück lassen sich die lustigen Kletterer ab April dann mit ihrem Nachwuchs im eigenen Garten beobachten. (KS)