Darf der Holzlöffel in die Spülmaschine?

Zeitgemäße Einbaugeräte sind komfortabel handzuhaben und energiesparend im Betrieb.

Wohin ab und zu einzelne Socken verschwinden, bleibt wohl ein ewiges Mysterium. Worauf es beim Aufstellen des Kühlschranks und dem Kochen mit Induktion ankommt, lässt sich jedoch klar beantworten. Was Sie schon immer über Ihre Hausgeräte wissen wollten, erklärt die Initiative HAUSGERÄTE+ aus Berlin.





Warum ist der Aufstellort des Kühlschranks wichtig?

Der Aufstellort beeinflusst den Stromverbrauch des Geräts deutlich. Die Umgebungstemperatur spielt hier eine große Rolle: Je wärmer, desto mehr muss das Gerät kühlen und umso mehr Strom verbraucht es. Kühlschränke sollten daher möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Wer die Raumtemperatur um ein Grad absenkt, etwa von 21 °C auf 20 °C, reduziert den Stromverbrauch bei Kühlgeräten um etwa sechs Prozent und bei Gefriergeräten um drei Prozent. Außerdem wichtig: Die vom Gerät erzeugte Wärme muss ungehindert abgeleitet werden. Lüftungsgitter und -schlitze sollten nie verdeckt sein und ein- bis zweimal im Jahr von Staub befreit werden.





Was ist bei der Pflege eines Gefriergeräts zu beachten?

Um der Bildung von Keimen und Bakterien vorzubeugen, sollten Innenraum und Türdichtungen regelmäßig mit warmem Wasser und Neutralseife gereinigt werden. Tauen Sie das Gefriergerät außerdem von Zeit zu Zeit ab, da eine Eisschicht den Stromverbrauch deutlich erhöht. Bei Modellen mit No-Frost-Technik ist das lästige und zeitaufwendige Abtauen nicht mehr erforderlich. Durch Lüfter und Abtauheizung schlägt sich die Luftfeuchtigkeit im Kühlgerät nicht als Reif oder Eis nieder. Der Stromverbrauch durch die Abtauheizung ist zwar etwas höher als der von herkömmlichen Modellen. Dies relativiert sich jedoch wieder, denn Energieverluste durch Eisbildung oder Abtauvorgänge werden vermieden.





Von Hand oder mit der Maschine spülen?

Die Spülmaschine ist sparsamer als das Spülen von Hand. Besonders effizient arbeitet die Maschine, wenn sie voll beladen ist und das Geschirr nicht unter fließendem warmem Wasser vorgespült wurde. Dadurch werden unnötig Wasser und Energie verschwendet. Es reicht, vor dem Einräumen grobe Speisereste im Mülleimer zu entsorgen.





Was darf in die Spülmaschine?

Von Tellern, Tassen und Gläsern über Töpfe und Auflaufformen bis hin zu Schneidbrettern – fast jedes Geschirr und die meisten Küchenhelfer können in der Spülmaschine gesäubert werden. Bei speziellen Materialien sollten Sie jedoch vorsichtig sein: Küchenutensilien aus geleimtem und lackiertem Holz gehören generell nicht in den Geschirrspüler – sie bleichen aus, das Holz quillt auf und wird spröde. Küchenutensilien aus Aluminium oder Buntmetallen wie Zinn, Kupfer oder Messing spült man ebenfalls besser von Hand, denn sie laufen in der Maschine schwarz an. Es gibt auch Kunststoffe, die nicht hitzeresistent sind und nicht in den Geschirrspüler dürfen.





Kann ich auf dem Induktionskochfeld meine alten Töpfe verwenden?

Sie können das mit einem Magnet prüfen: Haftet ein Magnet an der Unterseite des Koch­geschirrs, können Sie es verwenden. Denn die Induktionskochfelder verfügen über eine Topferkennung: Sie heizen nur auf, wenn ma­gnetisierbares Kochgeschirr auf der Kochzone steht. Das Kochen mit Induktion funktioniert durch die Verbindung des Kochgeschirrs mit einer von Wechselstrom durchflossenen Kupferspule unter der Kochfeldabdeckung. Das elektromagnetische Wechselfeld produziert Wirbelströme, die das leitende Material des Topfbodens aufladen und dort Wärme erzeugen. Praktisch: Die Speisen kochen schneller, die Temperaturregelung erfolgt ohne Verzögerung und die Kochfelder kühlen nach der Nutzung zügig ab.





Mehr Informationen

Unter www.hausgeraete-plus.de bietet die Initiative HAUSGERAETE+ herstellerneutrale Informationen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur effizienten Nutzung von Kühlschrank, Herd und Co.