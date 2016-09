Bunte Ideen für die Wandgestaltung

Das Zuhause wohnlich zu gestalten, macht Freude und führt zu Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Sich aber jedes Mal, bei dem Wunsch nach einer Umgestaltung der Räume, neu einzurichten, ist kaum möglich. Dabei kann mittels einer frischen Wandgestaltung der Wohnung oder dem Haus ein vollkommen neuartiges Erscheinungsbild gegeben werden. Mithilfe von bunten und modernen Farben lassen sich viele unterschiedliche Stimmungen in die Räume zaubern. Einfache Ideen können für eine schöne und harmonische Wandgestaltung lassen sich schnell umsetzen und können schon sehr große Wirkung zeigen.





Bunte Streifen liegen im Trend bei der Wandgestaltung

Bei einer trendigen Wandgestaltung müssen nicht gleich ganze Wände neu gestrichen werden. Oftmals ist die letzte Renovierung der Wohnung oder des Hauses noch nicht so lange her. Trotzdem sollen aber vielleicht neue Akzente für ein frisches Erscheinungsbild gesetzt werden. Aber auch bei einer vollständigen Neurenovierung von Räumen können mit wenig Aufwand farbige Streifen sehr wirkungsvolle Akzente setzen. Die Streifen können breiter sein und sowohl waagerecht als auch senkrecht ihre Wirkung entfalten. Besondere Orte oder einzelne Wände in der Wohnung, wie beispielsweise der Essbereich, die Lesenische, die Küchenecke, Bereiche im Badezimmer oder im Flur und viele andere, können mit großräumigen farbigen Streifen besonders hervorgehoben werden.





Starke Kontraste lassen Räume lebendig und abwechslungsreich wirken

Möglich ist es, ganze Wände oder Streifen in aufeinander abgestimmten Farben aus einem zugehörigen Farbtonbereich zu streichen, um beispielsweise Effekte aus den helleren und dunkleren Kontrasten oder geringeren Farbabweichungen zu erzielen. Komplementäre Farben dagegen, wie beispielsweise Gelb und Violett, Orange und Blau, Grün und Rot können viel Bewegung in die Räume bringen. Bei dem Einsatz von komplementären Farben müssen die Farbtöne besonders harmonisch zueinander gewählt werden, damit der Effekt nicht zu unharmonisch wirkt. In Pastellfarben können sich komplementäre Farben jedoch sehr gut ergänzen. Einzelne Streifen in starken Komplementärfarben können sehr mutige und farbenfrohe Akzente setzen, die durch größere einfarbige Flächen dazwischen wieder beruhigt werden können. Dann wirken solche Wandgestaltungen extravagant und kunstvoll. Aber auch kräftige Kontraste aus zunächst sehr gegensätzlich erscheinenden Farben, wie beispielsweise zwischen Weiß und dunklem Violett sind sehr innovativ und können faszinierende Wirkungen erzielen. Diese Farbkombinationen wirken besonders gut in größeren Räumen und können zu einer optischen Raumaufteilung besonders gut beitragen. Eine große Auswahl an bunten Trendfarben und viele Gestaltungsvorschläge sind auf dieser Seite zu finden.





Aktuelle Trendfarben zum Wohlfühlen oder für eine elegante Ausstrahlung der Wände

Farben wirken stark auf das Unterbewusstsein des Menschen und haben einen großen Einfluss auf seine Stimmung. So können verschiedene Farben bestimmte Wirkungen erzielen. So können einzelne Farben beispielsweise belebend und erfrischend, besänftigend und beruhigend, selbstbewusst und frech, entspannend und wohltuend auf Geist und Seele des Menschen wirken. Zu den aktuellen Trendfarben für eine moderne Wandgestaltung gehören beispielsweise Farben wie kräftiges Violett oder zartes Lila, sonniges Gelb und Orange, elegantes Silber oder exklusives Anthrazitgrau. Ebenso werden warme Brauntöne, helle und sanfte Grüntöne, kühle und beruhigende Blautöne, wie beispielsweise Aqua, Türkis, Azur oder Indigoblau und andere Farben für moderne Wandgestaltungen verwendet.





Muster-, Struktur- und Fototapeten sowie Wandtattoos beleben Wände und werden zu besonderen Hinguckern

Viele Farben entfalten ihre Wirkung besonders schön, wenn auf Strukturtapeten aufgebracht werden. Dadurch wirken bunte Farben oftmals viel interessanter, als wären sie auf einfache Raufasertapete gestrichen. Strukturtapeten sind sehr modern und in vielen unterschiedlichen Variationen zu erhalten. Ebenso schön können Mustertapeten, die mit farbig gestrichenen Wänden kombiniert werden, wunderschön zur Geltung gebracht werden. Auch ein geschmackvoller Mustermix mit verschiedenen Tapeten und Farben ist möglich. Wandtattoos und Fototapeten liegen ebenfalls im Trend und können mit farbig gestrichenen Wänden zu wunderschönen Hinguckern werden. Der Fantasie bei der modernen Wandgestaltung sind kaum Grenzen gesetzt.