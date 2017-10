infa 2017 setzt neue Trends

Neun Tage lang ist das Messegelände Hot-Spot für stil- und modebewusste Frauen, Treffpunkt der Kreativ-Szene, Anlaufstelle junger Eltern und all diejenigen, die sich einen unvergesslichen Messe-Tag machen möchten. Die Themen in den acht Messehallen sowie dem Freigelände umspannen Mode und Livestyle, Bauen, Wohnen und Einrichten, Wellness und Gesundheit, Weihnachtsdekoration, Genuss und Kulinarik, Do It Yourself sowie Baby, Family & Co.Die Themenwelten im Einzelnen:– Die Lifestylemesse (Halle 19).– Deutschlands größte Weihnachtswelt (Halle 22).– Mode, Kosmetik, Freizeit (Halle 25).– Kunsthandwerk und Kulinarik aus aller Welt (Halle 25).– Essen, Trinken, Shoppen (Halle 26).(Halle 20 + 21).– die große Messe rund um Wellness und Gesundheit (Halle 24).Gleich zu Beginn der Messe dürfen sich all diejenigen freuen, die in ihrer Freizeit gerne kreativ sind. Vom 14. bis 16. Oktober lädt diemit rund 170 Ausstellern aus der Handarbeits- und Bastelbranche zu Shopping und kreativem Austausch ein. Das Angebot umfasst Stoffe, Wolle, Nadeln, Garne, Maßband, Schere & Co., Papeterie, Bänder, Stanzen, Stempel und vieles mehr. Mit dabei ist auch DaWanda, Deutschlands größter Internet-Marktplatz für kreative Köpfe. Ob Mode, Taschen, Accessoires oder Schmuck – DaWanda hat die Einzelstücke, die man sonst nur online erwerben kann live und zum Anfassen, Ausprobieren und Kaufen.Zu den Highlights dergehört das rund 200 Kurse umfassende Workshop-Programm. Ob Nähen, Häkeln, Stricken, Patchworken, Basteln, Stanzen oder Schmuckherstellung – hier zeigen Top-Experten der Kreativ-Szene neueste Trends und Tricks. Mit dabei sind unter anderem Makerist, IKEA, burda und myboshi. Draußen lockt eine Food Truck Meile mit angesagtem Street-Food.In die zweite Runde geht dieam 14. Oktober: Neben ausgiebigem Shopping stehen bis in den Abend informative Workshops auf dem Programm, außerdem warten auch Aktionen zum Mitmachen wie der Häkel-Cup powered by myboshi oder die große Nährallye von BERNINA & Mettler und auf dem Freigelände gibt‘s Street-Food sowie Musik, Graffiti u.v.m.Süßes Highlight in der Markthalle ist das dreitägige Torten-Event, ebenfalls vom 14. bis 16. Oktober. Sweet infa ist DAS Highlight für alle, die gerne backen, verzieren und kosten wollen. Stargast: Sally von „Sallys Welt“. Die erfolgreichste Foodbloggerin Deutschlands präsentiert an allen drei Tagen Backshows, ihren Shop und gibt Autogramme. In der neuen Sweet infa Backstube bekommen die Besucher Tipps und Anregungen für köstliche Back-Ideen, aber auch Autogramme und Selfies von bekannten Autoren, Foodbloggern und TV-Gesichtern wieoder. Voll im Trend: Candy-Bars: Das hannoversche Start-up-Unternehmen Mundus zeigt, welch vielfältige Dekorationsvarianten mit Cupcakes, Torten und anderen Naschereien möglich sind und garantiert Inspirationen für eigene Candy-Bar-Ideen. Zu kaufen gibt’s bei Sweet infa außerdem Fondants, Zuckerperlen, Silikonförmchen, Marzipan-Figürchen, Kuchenpinsel, Lebensmittelfarben u.v.m., außerdem stehen spannende Tortenwettbewerbe auf dem Programm.Am zweiten infa-Wochenende steht dann mitdas große Highlight für junge Familien auf dem Programm. infalino, die große Babymesse mit rund 70 Ausstellern und einer Produktpalette, die alles umfasst, was man für Babys erste Lebensjahre braucht. Mit dabei sind große Unternehmen wie IKEA, NUK, dm oder Rossmann, das angesagte Trendlabel Kokadi mit stylischen Tragetüchern und Babytragen, aber auch kleine familiengeführte Unternehmen mit individuellen Produkten. Ob Taschen, Wickeltücher, Mützchen oder Spielzeug – auf der DaWanda-Area bekommen die Besucher handgefertigte, liebevoll gestaltete Unikate, die man sonst nur im DaWanda-Online-Shop bekommt. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, sich in hochkarätig besetzten Foren zu informieren. Ob es um Babys Gesundheit geht, um Ernährung, Erziehung oder Ausbildung – bei infalino bleiben keine Fragen unbeantwortet.Spaß und Unterhaltung kommen bei infalino natürlich ebenfalls nicht zu kurz. So lädt der Turnklubb zu Hannover (TKH) zusammen mit dem Landessportbund zur informativen Koch-Show „KIDS“, Motto: „Gesund kann soooo lecker sein“. Das Tolle bei KIDS: Die kleinen Besucher werden aktiv mit eingebunden und treten gruppenweise in Kochwettbewerben gegeneinander an. Hierbei erfahren sie allerlei Wissenswertes über gesunde Ernährung und Zubereitung.Zu Gast am infalino-Samstag ist auch, gefeierter Kinderbuchautor. Er erfreut mit seinen Büchern vomjunge Leser rund um den Globus. Daneben schreibt und illustriert er die Abenteuer der beiden Rattenkinder Eliot und Isabella sowie die Geschichten der drei Erdmännchen Gustav, Rocky und Pauline aus dem Hannover Zoo. Um 14 Uhr kommt Siegner zusammen mit dem Kleinen Drachen Kokosnuss für Fotos und Autogramme.Unter dem Motto „Tatü tata die Feuerwehr ist da“ steigt parallel zur infalino das große. Mit, Feuerwehr-Parcours inkl. Feuerwehrführerschein, Fassadenklettern, Feuerwehr-Hüpfburg, Bühnenprogramm mit Kinderdisko, Spielezelt, Kreativ-Ecke u.v.m.Und auch unter der Woche ist das infa-Programm prall gefüllt. Gewaltfreie Spiele und Spaß mit Lerneffekt stehen zum Beispiel beiim Fokus. Die interaktive Spielewelt bietet abwechslungsreiche Parcours-Stationen und neueste Games von Top-Marken wie Nintendo, Sony Playstation und anderen.Am Freitag, 20. Oktober, findet traditionell derstatt. Frauen, die zu zweit zur infa kommen, zahlen nur 8,50 Euro pro Person (statt 13,50 Euro) und können sich einen unvergesslichen Ladys-Tag machen.