Kein Sommer ohne Sonnenblumen!

Sonnenblumen lassen sich schnell und einfach stilvoll inszenieren und werden in dieser Saison begleitet von abwechslungsreichen Schwarz-Weiß-Mustern.





Vincent van Gogh, Flower-Power und gute Laune





Die Sonnenblume gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Blumen überhaupt. Ihre Fangemeinde ist so groß, dass sie einfach nie aus der Mode kommt. Der Maler Vincent van Gogh ließ sich schon im 18. Jahrhundert von ihr zu seiner wohl bekanntesten Bilderserie inspirieren. Die Sonnenblume ist das Symbol der Hippie-Bewegung und der Flower-Power-Zeit und auch heute hat sie einen festen Platz in den Herzen aller Optimisten, Lebenskünstler und Frohnaturen. Denn die Sonnenblume besitzt ein ganz besonderes Talent: Jeder, der sie ansieht, bekommt sofort gute Laune!





Gestalten mit Sonnenblumen

Wer sich für sein Zuhause eine fröhlich-sommerliche Stimmung wünscht, kann sich somit getrost auf die Sonnenblume verlassen. Schon eine Blüte erzielt den gewünschten Effekt. Natürlich lassen sich Sonnenblumen auch mit wenigen Handgriffen zu einem sommerlichen Bouquet kombinieren. Zum Beispiel, indem mehrere Sonnenblumen als Umrahmung um einen schon gebundenen Strauß aus anderen Sommerblühern wie Calla und Strandflieder gelegt und mit einem farbigen Band zusammengehalten werden.

Eine weitere Gestaltungsvariante ist eine Sonnenblumendekoration im angesagten grafischen Trend "Reconsider Space". Dabei gilt es, farbige Fokuspunkte mit einem Schwarz-Weiß-Mustermix zu kombinieren und dadurch einen einzigartigen und ausdrucksstarken Look zu erzeugen. Für eine wirkungsvolle Raumveränderung wird ein schwarzes Regal mit einer Vielzahl von Glasvasen bestückt, in denen Sonnenblumen in verschiedenen Größen präsentiert werden.

Unabhängig von der Sorte

Es gibt neben der klassischen gelben auch orangefarbene, braune, cremefarbene und dunkelrote Varianten sowie verschiedene kleine und große Blütenformen – gehören Sonnenblumen zu den pflegeleichten Schnittblumen. Ihre Stiele sollten lediglich frisch angeschnitten werden, bevor sie in eine saubere Vase mit frischem Leitungswasser in Zimmertemperatur gestellt werden. Die Vase sollte regelmäßig aufgefüllt werden, denn Sonnenblumen gelten gemeinhin als durstig.

Weitere Informationen zur Sonnenblume gibt es unter http://www.Tollwasblumenmachen.de und auf http://www.facebook.com/wasblumenmachen