Rollläden für alle Fensterformen

Wird zu starker Lichteinfall in den Wohnräumen zum Störfaktor, sind Aluminium-Rollläden die optimale Lösung.

Das ganze Jahr über sorgen Rollläden dafür, dass sich das Klima im Haus möglichst unbeeindruckt von den äußeren Bedingungen zeigt. Zeitgleich schirmen gute Rollläden die Menschen aber nicht ab: Sie erlauben auch im heruntergelassenen Zustand den Einfall von Tageslicht sowie den Blick hinaus in die Ferne und sind zugleich Repräsentant der Bewohner nach außen.





Besonders robust sind Rollläden, die aus dem hoch wärmeleitfähigem Material Aluminium hergestellt werden. Dadurch trotzen sie nicht nur Sturm und Hagel unbeschadet, sondern regulieren auch das Raumklima. Denn zum einen reflektieren sie die Sonne und deren Hitze, sodass es im Sommer nicht zu einem unangenehmen Wärmeanstieg kommt und Ventilatoren gar nicht erst benötigt werden; zum anderen bilden sie im Winter eine vor der Kälte schützende Hülle, indem sie eine dämmende Luftschicht zwischen dem Lamellenpanzer und der Fensterscheibe entstehen lassen. Dadurch bleibt kostbare Wärme im Haus – der Geldbeutel frohlockt. Zudem fühlen sich die Bewohner das ganze Jahr über wohl.





Licht- und Schattenspiele

Bei der Firma Schanz kommen sogenannte Select-Profile-Lichtschienen zum Einsatz, um ein sympathisches Licht- und Schattenspiel im Raum zu erzeugen: Die besonderen Lamellen mit Lochung werden in beliebig wählbaren Abständen in die Rollläden integriert und lenken so die Lichtzufuhr. Die Bewohner sitzen dadurch nicht im Dunkeln, sind aber trotzdem vor Blendungen und Reflexionen, die zum Beispiel auf dem Fernsehbildschirm stören könnten, geschützt..





Bei aller Funktion kommt die Optik nicht zu kurz

Dabei spielt es keine Rolle, welche Form oder Größe das Fenster hat. Der Hersteller bietet seine Rollläden flexibel für alle erdenklichen Fensterformen an. Im Schwarzwald wird die Beschattung nach Maß angefertigt: Runde, halbrunde, eckige, nach oben spitz zulaufende und weitere Fensterformen sind dabei keine Hürde. Speziell auf Glasfassaden von Wintergärten ausgerichtete Aluminium-Rollläden werden ebenso problemlos angefertigt – so bekommt jede Fassade zügig ihren neuen Look. (epr)





Mehr Informationen unter www.rollladen.de