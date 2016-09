„Viel hilft viel“ stimmt nicht mehr

Die Formel „Viel hilft viel“ ist beim Waschen, Spülen und Putzen längst nicht mehr zeitgemäß. So ist beim Dosieren mit kompakten Waschmitteln oder konzentrierten Spül- und Reinigungsmitteln „ein bisschen Mehr“ absolut nicht erforderlich. Auch hohe Temperaturen sind beim Wäschewaschen nicht mehr in jedem Fall nötig. Der Aktionstag „Nachhaltiges (Ab-)Waschen“ am 10. Mai 2016 informiert, wie sich gleichzeitig Kosten beim Waschen, Spülen und Putzen reduzieren lassen, die Umwelt geschont und ein hygienisches Umfeld erzielt werden kann.



Tipps zur Schonung von Umwelt und Haushaltskasse



Schirmherr des Aktionstages 2016 ist Klaus Müller, der Vorstand des Verbraucher-zentrale Bundesverbandes e. V. (vzbv). Er sagt: „Natürlich sollen Haushaltsfragen wie das Waschen, Abwaschen und Reinigen nicht zu einer wissenschaftlichen Auf-gabe werden, aber gerade wenn es um den richtigen Einsatz von Wasch- und Spülmitteln geht, gilt bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern noch ‚viel hilft viel‘…. diese Formel stimmt aber nicht mehr.“



Gewinnspiel und Broschüre

Ganz neu steht zum diesjährigen Aktionstag das Faltblatt „Waschen bei 30 °C oder niedriger: Wann ist es sinnvoll, wann nicht?“ zur Verfügung. Darin wird einerseits verdeutlicht, dass Waschen bei niedrigen Temperaturen maßgeblich zum Energiesparen im Waschprozess beiträgt. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass für die Hygiene der Waschmaschinen und bestimmter Wäschestücke mindestens ein- bis zweimal im Monat bei 60 °C mit einem Waschmittel gewaschen werden sollte, das Bleichmittel enthält.





„Waschen bei niedrigen Temperaturen“ ist auch das zentrale Thema des diesjährigen Gewinnspiels, das attraktive Preise bietet: eine Reise im Wert von 1.000 Euro, Geschirrspülmaschinen, Abonnements der Zeitschrift "test" der Stiftung Warentest sowie Pakete mit Wasch- und Maschinengeschirrspülmitteln.

Werterhalt und Energieeinsparung



Die Veranstaltungen zum Aktionstag beantworten auch andere praktische Fragen: Welches Waschprogramm und welcher Waschmittel-Typ sind für welche Textilien geeignet? Wovon hängt es ab, wie viel Waschmittel benötigt wird? Wie unterschei-det sich Schmutz in der Küche von dem im Badezimmer und wie lässt er sich am besten entfernen? Im Zentrum steht, den Wert von Textilien und Gegen-ständen zu erhalten, Wasch- und Reinigungsmittel sowie die notwendige Energie optimal einzusetzen, um eben Ressourcen zu schonen und Geld zu sparen.





Weitere Informationen rund den Aktionstag stehen im Internet zur Verfügung: http://forum-waschen.de/aktionstag-nachhaltiges-ab-waschen.html