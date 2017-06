Wem vertrauen Sie Ihren Schlüssel an?

Der Schlüssel zu mehr Sicherheit

Die Tür fällt ins Schloss, der Schlüssel liegt in der Wohnung oder ist verloren worden: wer schon mal den Schlüsselnotdienst beauftragen musste, weiß von den teuren Folgen solch kleiner Nachlässigkeiten. „Dieser Situation kann man ganz einfach vorbeugen, indem man beim Nachbarn seines Vertrauens einen Zweitschlüssel hinterlegt“, sagt Erdtrud Mühlens vom bundesweiten Aktionsbündnis Netzwerk Nachbarschaft. „Nachbarn sind schnell erreichbar und vertrauenswürdig.“Bei längeren Abwesenheiten hat sich die „Schlüsselnachbarschaft“ als Erfolgsmodell bereits bestens bewährt. In Kombination mit kleinen Diensten wie Blumen gießen, den Rasen mähen, Briefkasten leeren oder Licht einschalten wird bewusst der Eindruck vermittelt, die Wohnung sei bewohnt. Tut sich dagegen über einen längeren Beobachtungszeitraum nichts in Wohnung oder Haus, ist die Einbruchsgefahr höher. 2016 gingen die Einbrüche um 10 Prozent zurück, die Quote der frühzeitig abgebrochenen Einbruchs-Versuche stieg auf mehr als 40 Prozent. Laut Polizei tragen die hohe Aufmerksamkeit in Nachbarschaften und die besseren Präventionsmaßnahmen maßgeblich zu dieser positiven Bilanz bei. „Sicherheit ist ein entscheidender Wohlfühlfaktor in Nachbarschaften und das Bewusstsein für diese Lebensqualität steigt,“ betont auch Mühlens. Immer mehr Nachbarschaften würden das Thema als Gemeinschaftsaufgabe wahrnehmen. „Höhere Aufmerksamkeit verhindert, dass Misstrauen und Angst Raum greifen. Es sind vielmehr die alltäglichen Handlungen wie die Haustür geschlossen halten, die Anbringung zertifizierter Sicherheitsschlösser, Bewegungsmelder und Beleuchtungssysteme für uneinsehbare Ecken.“Auf seiner Internet-Plattform hatte Netzwerk Nachbarschaft im April seine User gefragt: „Wem vertrauen Sie Ihren Wohnungsschlüssel an?“ Rund 30 Prozent überlassen ihre Schlüssel der Hausverwaltung, 24 Prozent vertrauen ihre Schlüssel einem Nachbarn an. 18 Prozent geben den Schlüssel Verwandten und 16 Prozent Freunden. Nur neun Prozent der Befragten behalten den Schlüssel für sich.Wer seine Nachbarn besser kennenlernen will, kann jetzt aktiv werden. Netzwerk Nachbarschaft ruft zum bundesweiten Wettbewerb „Die schönsten Nachbarschaftsaktionen 2017“ auf. Zahlreiche Beispiele und Projekte dienen den Mitgliedern als Anregung. Einfach online bewerben auf der Website von Netzwerk Nachbarschaft